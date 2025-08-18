На Чернігівщині неповнолітні дівчата станцювали під російську пісню на Алеї пам’яті. Фото: Нацполіція

У Прилуках шестеро 13-річних дівчат зняли відео, на якому вони танцюють під російську пісню на Алеї пам’яті загиблих Героїв.

Про інцидент повідомило Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

Подію виявили правоохоронці 17 серпня у соціальних мережах. На відео видно, як школярки знімають себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України, виконуючи танець під композицію російською мовою.

Поліцейські оперативно встановили особи неповнолітніх — усі вони місцеві мешканки віком 13 років. З дітьми та їхніми батьками провели профілактичні бесіди співробітники ювенальної превенції. На батьків складено адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Дівчата визнали недоречність своїх дій та пообіцяли не повторювати подібного.

«Поліція закликає батьків уважніше стежити за дозвіллям дітей та контролювати контент, який вони публікують в інтернеті», — зазначили в Нацполіції Чернігівської області.

Нагадаємо, у Миколаєві студентку засудили до дев'яти років тюрми за продаж наркотиків. Жінка розкладала «закладки» за вказівками через месенджер і відправляла амфетамін поштою по Україні.