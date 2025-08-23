Удари дронами по Галицинівській громаді: в ОВА розповіли про стан пораненого
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
8:12, 23 серпня, 2025
-
Протягом доби російські війська неодноразово атакували Миколаївщину. Поранення отримав один місцевий житель. Його стан лікарі оцінюють, як стабільний, середньої важкості.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.
Так, у п’ятницю, 22 серпня, російські війська FPV-дронами атакували Галицинівську громаду. У селі Лимани уламками поранений 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до Миколаєва, він перебуває під наглядом медиків.
Ще один удар прийшовся по селу Лупареве, де пошкоджений службовий автомобіль місцевої пожежної охорони.
Крім того, того ж дня російські війська десять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, 21 серпня росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.
