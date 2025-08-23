Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  субота

    23 серпня, 2025

Удари дронами по Галицинівській громаді: в ОВА розповіли про стан пораненого

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»

Протягом доби російські війська неодноразово атакували Миколаївщину. Поранення отримав один місцевий житель. Його стан лікарі оцінюють, як стабільний, середньої важкості.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА. 

Так, у п’ятницю, 22 серпня, російські війська FPV-дронами атакували Галицинівську громаду. У селі Лимани уламками поранений 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до Миколаєва, він перебуває під наглядом медиків.

Ще один удар прийшовся по селу Лупареве, де пошкоджений службовий автомобіль місцевої пожежної охорони.

Крім того, того ж дня російські війська десять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Обійшлося без жертв і постраждалих.

