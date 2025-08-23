Удари дронами по Галицинівській громаді: в ОВА розповіли про стан пораненого

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»

Протягом доби російські війська неодноразово атакували Миколаївщину. Поранення отримав один місцевий житель. Його стан лікарі оцінюють, як стабільний, середньої важкості.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Так, у п’ятницю, 22 серпня, російські війська FPV-дронами атакували Галицинівську громаду. У селі Лимани уламками поранений 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до Миколаєва, він перебуває під наглядом медиків.

Ще один удар прийшовся по селу Лупареве, де пошкоджений службовий автомобіль місцевої пожежної охорони.

Крім того, того ж дня російські війська десять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Обійшлося без жертв і постраждалих.