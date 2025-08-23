Виправдовував агресію РФ: в Одесі священник УПЦ МП отримав умовний строк

В Одесі засудили священника УПЦ МП за виправдовування агресії РФ. Ілюстративне фото: depositphotos

В Одесі суд визнав винним священнослужителя Храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини УПЦ МП у розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні війни РФ проти України.

Про це свідчить вирок Пересипського районного суду, оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За матеріалами слідства, упродовж 2024–2025 років чоловік у розмовах із дружиною та знайомими схвалював дії РФ, принижував українських військових, називав активістів «нацистами», а Україну — «Укропієй». Також він виправдовував демонтаж пам’ятників та поширював проросійські наративи.

У суді обвинувачений визнав свою провину, пояснив, що піддався російській пропаганді, та висловив каяття.

Суд приговорив його до п'яти років тюрми з додатковою забороною обіймати посади, пов’язані з державною службою та місцевим самоврядуванням, строком на три роки. Водночас священнослужителя звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

Раніше, СБУ затримала в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яких підозрюють у поширенні російської пропаганди та виправдовуванні війни.