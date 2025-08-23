Виправдовував агресію РФ: в Одесі священник УПЦ МП отримав умовний строк
- Світлана Іванченко
22:47, 23 серпня, 2025
В Одесі суд визнав винним священнослужителя Храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини УПЦ МП у розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні війни РФ проти України.
Про це свідчить вирок Пересипського районного суду, оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
За матеріалами слідства, упродовж 2024–2025 років чоловік у розмовах із дружиною та знайомими схвалював дії РФ, принижував українських військових, називав активістів «нацистами», а Україну — «Укропієй». Також він виправдовував демонтаж пам’ятників та поширював проросійські наративи.
У суді обвинувачений визнав свою провину, пояснив, що піддався російській пропаганді, та висловив каяття.
Суд приговорив його до п'яти років тюрми з додатковою забороною обіймати посади, пов’язані з державною службою та місцевим самоврядуванням, строком на три роки. Водночас священнослужителя звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.
Раніше, СБУ затримала в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яких підозрюють у поширенні російської пропаганди та виправдовуванні війни.
