Окупанти викрали 147 із 156 картин Олексія Шовкуненка із Херсонського художнього музею

«Портрет дружини» — єдине полотно О. Шовкуненка, що залишилося в Херсонському обласному художньому музеї. Фото: Херсонський обласний художній музей

За 2022 рік російські окупанти викрали та вивезли 147 із 156 картин видатного українського художника Олексія Шовкуненка.

Про це повідомив Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка.

Єдиною роботою художника, що залишилася в музеї, став «Портрет дружини». Ще вісім графічних творів митця вдалося врятувати, бо на момент пограбування вони перебували на реставрації.

— Це ще одне болюче нагадування про те, як росіяни свідомо нищать культурну спадщину України. — наголосили працівники художнього музею.

Загалом із Херсонського художнього музею за часи окупації росіяни вивезли понад 10 тисяч предметів. Серед них є не лише картини, а й графічні роботи та 12 скульптур, зокрема майоліки Михайла Врубеля.

