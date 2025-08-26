Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров’я

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров'я. Фото: ДБР

На Одещині правоохоронці повідомили про викриття організованого угруповання, яке займалося нелегальним переправленням військовозобов’язаних чоловіків до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

За інформацією представників ДБР, ця мережа діяла ще починаючи з 2024 року. До схеми входили, як військовослужбовці, так і цивільні. Вони нібито шукали потенційних «клієнтів» через спеціально створені канали у месенджерах й перевозили їх до прикордонної смуги в обхід офіційних пунктів пропуску. Для цього підозрювані, за словами правоохоронців, надавали актуальні маршрути перетину кордону й контакти з пособниками у Молдові.

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров'я. Фото: ДБР
На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров’я. Фото: ДБРНа Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров’я. Фото: ДБР

Вартість таких послуг становила від 5 до 10 тисяч доларів з людини. Загалом до повного списку  входили: перевезення до кордону, інструктаж, супровід — фактичний або онлайн, а також транспортування до Молдови з подальшою підтримкою під час легалізації новоприбувших чоловіків. За словами слідчих, наразі є інформація про факти переправлення щонайменше 36 осіб.

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров'я. Фото: Офіс Генпрокурора України

В Офісі Генпрокурора наголосили, що наразі кільком військовослужбовцям вже повідомили про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон — це частина 3 статті 332, частина 2 статті 15 і частина 3 статті 332 Кримінального Кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави із припиненням їх процесуальних обов’язків.

Щодо організатора самої групи, який наразі перебуває за межами України, готують окреме клопотання про арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що за останні два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, вже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення.

