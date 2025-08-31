На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж, — ДСНС
31 серпня, 2025
Протягом 30 серпня та в ніч проти 31-го на території Миколаївської області виникло 23 пожежі, з яких три — у приватному секторі.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
У Корабельному районі Миколаєва рятувальники під час пожежі на кухні вивели з задимленої квартири 51-річного чоловіка. Він відмовився від госпіталізації.
У Первомайську ліквідували займання покрівлі гаража площею 32 квадратних метри. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати два суміжні гаражі.
В Інгульському районі Миколаєва пожежники гасили сміття у будівлі, що не експлуатується. Вогнем було охоплено площу 70 квадратних метри.
Найбільше випадків, а саме 19, зафіксували на відкритих територіях у громадах Баштанського, Миколаївського, Первомайського та Вознесенського районів, а також у Новій Одесі та Миколаєві. Горіла суха трава, чагарники, сміття, тюки сіна та пожнивні залишки. Загальна площа загорянь склала 18 гектарів.
Окремо рятувальники гасили займання хвойної підстилки на території «Миколаївського лісового господарства» в Мішково-Погорілівській громаді. Вогонь поширився на площу 800 квадратних метри. До гасіння долучилися два лісівники та пожежний модуль.
У ліквідації всіх пожеж брали участь 87 вогнеборців та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Допомогу надавали й місцеві пожежні команди «Софіївка», «Степове», «Шевченкове», «Первомайське», «Коблево». У двох випадках воду підвозили фермерські господарства.
Причини загорянь встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.
