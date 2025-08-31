На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж, — ДСНС

На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 30 серпня та в ніч проти 31-го на території Миколаївської області виникло 23 пожежі, з яких три — у приватному секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Корабельному районі Миколаєва рятувальники під час пожежі на кухні вивели з задимленої квартири 51-річного чоловіка. Він відмовився від госпіталізації.

У Первомайську ліквідували займання покрівлі гаража площею 32 квадратних метри. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати два суміжні гаражі.

В Інгульському районі Миколаєва пожежники гасили сміття у будівлі, що не експлуатується. Вогнем було охоплено площу 70 квадратних метри.

Найбільше випадків, а саме 19, зафіксували на відкритих територіях у громадах Баштанського, Миколаївського, Первомайського та Вознесенського районів, а також у Новій Одесі та Миколаєві. Горіла суха трава, чагарники, сміття, тюки сіна та пожнивні залишки. Загальна площа загорянь склала 18 гектарів.

На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Окремо рятувальники гасили займання хвойної підстилки на території «Миколаївського лісового господарства» в Мішково-Погорілівській громаді. Вогонь поширився на площу 800 квадратних метри. До гасіння долучилися два лісівники та пожежний модуль.

У ліквідації всіх пожеж брали участь 87 вогнеборців та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Допомогу надавали й місцеві пожежні команди «Софіївка», «Степове», «Шевченкове», «Первомайське», «Коблево». У двох випадках воду підвозили фермерські господарства.

Причини загорянь встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.