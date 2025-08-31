Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    31 серпня, 2025

  • 30.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 30.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж, — ДСНС

На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 30 серпня та в ніч проти 31-го на території Миколаївської області виникло 23 пожежі, з яких три — у приватному секторі. 

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Корабельному районі Миколаєва рятувальники під час пожежі на кухні вивели з задимленої квартири 51-річного чоловіка. Він відмовився від госпіталізації.

У Первомайську ліквідували займання покрівлі гаража площею 32 квадратних метри. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати два суміжні гаражі.

В Інгульському районі Миколаєва пожежники гасили сміття у будівлі, що не експлуатується. Вогнем було охоплено площу 70 квадратних метри.

Найбільше випадків, а саме 19, зафіксували на відкритих територіях у громадах Баштанського, Миколаївського, Первомайського та Вознесенського районів, а також у Новій Одесі та Миколаєві. Горіла суха трава, чагарники, сміття, тюки сіна та пожнивні залишки. Загальна площа загорянь склала 18 гектарів.

На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу зафіксували понад два десятки пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Окремо рятувальники гасили займання хвойної підстилки на території «Миколаївського лісового господарства» в Мішково-Погорілівській громаді. Вогонь поширився на площу 800 квадратних метри. До гасіння долучилися два лісівники та пожежний модуль.

У ліквідації всіх пожеж брали участь 87 вогнеборців та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Допомогу надавали й місцеві пожежні команди «Софіївка», «Степове», «Шевченкове», «Первомайське», «Коблево». У двох випадках воду підвозили фермерські господарства.

Причини загорянь встановлюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж
На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: вогнеборці врятували трьох людей
Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: вогнеборці врятували трьох людей
На Миколаївщині за добу ліквідували майже три десятки пожеж

Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє пасажирів рейсового мікроавтобуса, серед постраждалих — діти

Доба на Миколаївщині: росіяни вдарили двома КАБами та обстріляли громади FPV-дронами

2 години тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay