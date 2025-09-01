Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Голова Баштанської райради Наталія Олійник та її заступниця Тетяна Мезіна під час засідання сесії, архівне фотоГолова Баштанської райради Наталія Олійник та її заступниця Тетяна Мезіна під час засідання сесії, архівне фото

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей прокоментував ситуацію з появою на сайті Баштанської районної ради привітання для підозрюваної у державній зраді Тетяни Мезіної.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті».

Нагадаємо, що про ситуацію ще у березні 2024 року повідомив депутат Іван Кухта. Він оприлюднив скриншот, де був текст привітання з днем народження від імені голови райради, депутатки від «ОПЗЖ» Наталії Олійник. Іван Кухта звернувся до тодішнього очільника прокуратури Дениса Фальченка з проханням перевірити діяльність голови.

За його словами ж Ігоря Домущея, перевірку проводило УСБУ в Миколаївській області. Як виявилось, публікація вітальних повідомлень на сайті вибудована автоматичному режимі.

— Системний адміністратор сайту Баштанської районної ради ці привітання встановив у автоматичному режимі. Після того, як воно було опубліковано, привітання Мезіній видалили. Іншого злочинного звʼязку між депутатом Баштанської районної ради і Мезіною в ході перевірки не встановлено, — наголосив Ігор Домущей.

Снігурівські колаборанти Барбашов, Мезіна та Ларченко

Зазначимо, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко, які під час окупації займали керівні посади, втікли разом з росіянами у листопаді 2022 року.

Сепаратиста Юрія Барбашова призначили «керівником військової адміністрації» у серпні 2022 року.

На початку грудня 2022 року правоохоронці повідомили про підозру у зраді колишньому міському голові Снігурівки Олександру Ларченку, який добровільно перейшов на бік ворога та обіймав посаду «заступника голови військово-цивільної адміністрації». Перебуваючи на тимчасово окупованій території Снігурівщини, він добровільно погодився на пропозицію окупантів та зайняв посаду так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації міста Снігурівка та Снігурівського району». Тоді ж у грудні Баштанська районна рада звільнила підозрювану у колабораціонізмі заступницю голови Тетяну Мезіну за систематичне невиконання службових обов’язків. СБУ повідомило їй про підозру ще на початку травня, після того, як вона допомагала окупантам схилити жителів Снігурівки до співпраці та організовувати псевдореферендум.

Відомо також, що «голосування» на псевдорефрендумі за «приєднання» Снігурівки до РФ організовували Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко. 

У 2023 році було озвучено, що вони знаходяться у Криму. Однак днями керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко нині переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

