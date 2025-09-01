За добу на Миколаївщині ліквідували 23 пожежі: горіли будинки, машини та суха трава
- Ірина Олехнович
9:53, 01 вересня, 2025
Протягом 31 серпня та в ніч на 1 вересня на Миколаївщині зафіксували 23 пожежі. Горіли приватні будинки, машина, господарчі споруди та суха трава.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Так сім разів рятувальникам довелось працювати у приватному секторі.
Зокрема, близько 22:00 у Миколаєві в Інгульському районі горіла квартира в п’ятиповерхівці. Під час розвідки вогнеборці виявили у ванній кімнаті 57-річного власника та вивели його на свіже повітря. Від госпіталізації чоловік відмовився. Площа пожежі склала 2 квадратних метри.
У Вознесенську загасили займання в приватному будинку.
Двічі в області загорялись і автомобілі. У Миколаєві загорівся електромобіль BYD та навіс на 15 квадратних метри. А у селі Марківка Березанської громади зайнявся легковий автомобіль — ймовірно, через коротке замикання електропроводки. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Крім того, тричі горіли господарчі споруди: в Олександрівці Баштанського району, у Новому Бузі та в селі Костичі Інгульської громади.
Найбільшою причиною займань усе ще залишається суха трава: 15 разів на території області палали чагарники й очерет загальною площею 7 гектарів.
Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.
