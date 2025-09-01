Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

За добу на Миколаївщині ліквідували 23 пожежі: горіли будинки, машини та суха трава

Пожежа. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежа. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Протягом 31 серпня та в ніч на 1 вересня на Миколаївщині зафіксували 23 пожежі. Горіли приватні будинки, машина, господарчі споруди та суха трава.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Так сім разів рятувальникам довелось працювати у приватному секторі.

Зокрема, близько 22:00 у Миколаєві в Інгульському районі горіла квартира в п’ятиповерхівці. Під час розвідки вогнеборці виявили у ванній кімнаті 57-річного власника та вивели його на свіже повітря. Від госпіталізації чоловік відмовився. Площа пожежі склала 2 квадратних метри.

Пожежа, Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежа, Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
Пожежа, Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежа, Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Вознесенську загасили займання в приватному будинку.

Двічі в області загорялись і автомобілі. У Миколаєві загорівся електромобіль BYD та навіс на 15 квадратних метри. А у селі Марківка Березанської громади зайнявся легковий автомобіль — ймовірно, через коротке замикання електропроводки. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Крім того, тричі горіли господарчі споруди: в Олександрівці Баштанського району, у Новому Бузі та в селі Костичі Інгульської громади.

Пожежа. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежа. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Найбільшою причиною займань усе ще залишається суха трава: 15 разів на території області палали чагарники й очерет загальною площею 7 гектарів.

Нагадаємо, на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.

