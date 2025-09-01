Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж

На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Протягом минулого тижня рятувальники Одеської області ліквідували більше ніж 200 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

Також за даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, вогонь знищив понад 345 гектарів землі. Орієнтовні збитки від пожеж перевищують 30 мільярдів гривень.

На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

ДСНС закликає громадян не спалювати суху траву чи сміття, не залишати багаття без нагляду та стежити за дітьми під час відпочинку на природі. У випадку виявлення займання слід телефонувати за номером 101.

На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНа Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

У відомстві наголошують, що підпал сухостою є кримінальним правопорушенням і завдає значної шкоди довкіллю, людям та тваринам.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що вчора під Одесою підірвалося цивільне судно на рештках збитого «Шахеда».

