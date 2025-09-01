На Одещині за тиждень сталося понад 200 пожеж
Ірина Олехнович
11:45, 01 вересня, 2025
Протягом минулого тижня рятувальники Одеської області ліквідували більше ніж 200 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.
Також за даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, вогонь знищив понад 345 гектарів землі. Орієнтовні збитки від пожеж перевищують 30 мільярдів гривень.
ДСНС закликає громадян не спалювати суху траву чи сміття, не залишати багаття без нагляду та стежити за дітьми під час відпочинку на природі. У випадку виявлення займання слід телефонувати за номером 101.
У відомстві наголошують, що підпал сухостою є кримінальним правопорушенням і завдає значної шкоди довкіллю, людям та тваринам.
