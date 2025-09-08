Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

За добу під ворожим вогнем опинилися 27 громад Херсонщини: поранені четверо людей

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонської області. Фото ілюстративне: Нацполіція

З 7 по 8 вересня російська армія продовжувала обстрілювати Херсонщину. Під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 громад області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та поліція Херсонської області.

У Херсоні ворог цілив по житлових кварталах у кількох районах міста. Так вранці артилерійського удару зазнав мікрорайон Північний. Там поранення отримала 74-річна жінка, яку з вибуховою травмою та уламковим пораненням живота доправили до лікарні. Було пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок та гараж.

Під обстрілом опинилася прибережна частина Центрального району. Вночі окупанти знову били по центру міста — пошкоджено адміністративну будівлю.

Також у Дніпровському районі з артилерії вдарили по трьом приватним будинкам.

Нагадаємо, 7 вересня вдень на російській міні «Пелюстка» підірвався 51-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, що призвело до часткової травматичної ампутації стопи.

Так загалом за добу через російську агресію поранення отримали четверо мирних мешканців області.

Також відомо про руйнування критичної інфраструктури: пошкоджено газопровід і свердловину.

В Херсонській ОВА також повідомляють, що у ніч на 8 вересня сили протиповітряної оборони знищили над регіоном один ворожий безпілотник Shahed-131/136.

Нагадаємо вчора, протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська обстріляли 38 населених пунктів правобережної частини Херсонської області. Унаслідок ворожих атак поранення отримали троє мирних жителів.

