У Миколаєві під час перевірки тепломережі знайшли скелет людини
- Даріна Мельничук
18:39, 08 вересня, 2025
У Миколаєві 8 вересня під час проведення робіт на теплотрасі у мікрорайоні Намив в одній із камер виявили скелетований труп.
Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
За даними поліції, працівники підприємства натрапили на тіло під час перевірки тепломережі перед ремонтними роботами.
Наразі на місці працюють правоохоронці, які оглядають територію та документують подію. Для деблокування залучили рятувальників.
У подальшому тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити стать, причину смерті та орієнтовний час її настання.
Нагадаємо, в липні у Корабельному районі Миколаєва під час земляних робіт будівельники натрапили на людський скелет. Знахідку виявили у бетонному коробі теплотраси на вулиці Океанівській, 30-А — останки лежали просто на трубі опалення.
