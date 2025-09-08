Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    8 вересня, 2025

У Миколаєві під час перевірки тепломережі знайшли скелет людини

У Миколаєві під час робіт на теплотрасі виявили скелетований труп. Фото: Нацполіція

У Миколаєві 8 вересня під час проведення робіт на теплотрасі у мікрорайоні Намив в одній із камер виявили скелетований труп.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

За даними поліції, працівники підприємства натрапили на тіло під час перевірки тепломережі перед ремонтними роботами.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які оглядають територію та документують подію. Для деблокування залучили рятувальників.

У подальшому тіло направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити стать, причину смерті та орієнтовний час її настання.

У Миколаєві під час робіт на теплотрасі виявили муміфіковане тіло людини. Фото: НацполіціяУ Миколаєві під час робіт на теплотрасі виявили скелетований труп. Фото: Нацполіція
У Миколаєві під час робіт на теплотрасі виявили муміфіковане тіло людини. Фото: НацполіціяУ Миколаєві під час робіт на теплотрасі виявили скелетований труп. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в липні у Корабельному районі Миколаєва під час земляних робіт будівельники натрапили на людський скелет. Знахідку виявили у бетонному коробі теплотраси на вулиці Океанівській, 30-А — останки лежали просто на трубі опалення.

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

