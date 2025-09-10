Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія атакувала дронами Ізмаїльський район Одещині: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Росія атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Ілюстраційне фото: Одеська обласна прокуратураРосія атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Ілюстраційне фото: Одеська обласна прокуратура

Уночі 10 вересня Росія атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, загиблих та поранених немає.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що під удар потрапили складські приміщення та господарська будівля. Усі необхідні служби працюють на місці, фіксуючи наслідки атаки.

Повітряну тривогу в області оголосили о 00:39, вона тривала до 3:13. В Ізмаїльській районній військовій адміністрації повідомили, що місто Вилкове опинилося під атакою безпілотників.

Нагадаємо, цієї ночі під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

Росіяни атакували Херсонщину: загинули дві людини, серед постраждалих — діти
Вночі польські військові збивали російські дрони, уряд заявив про «акт агресії»
Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35
