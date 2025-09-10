Миколаївця затримали працівники тернопільського ТЦК: його відпустили після майже двох діб голодування

Володимир Рудніченко оголосив сухе голодування у Тернопільському ТЦК. Фото з відкритих джерел

Миколаївського активіста та колишнього спортсмена Володимира Рудніченко затримали працівники Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це написав миколаївський адвокат Андрій Толпекін.

За словами адвоката, чоловік з початку повномасштабної війни він служив у підрозділах ППО. Після тяжкої служби й проблем зі здоров’ям був звільнений за станом здоров’я. Після лікування він вирішив вступити до армії за контрактом.

— Але замість підтримки він натрапив на свавілля та беззаконня. Учора, прибувши добровільно до Тернопільського ТЦК, щоб перевірити свої облікові дані, Володимир опинився… у заручниках системи. Його незаконно утримують у приміщенні ТЦК, без жодних судових рішень чи законних підстав, і примушують проходити ВЛК проти його волі. Володимир оголосив суху голодовку на знак протесту проти цих дій. Він готовий служити, готовий підписати контракт і знову боронити Україну — але замість підтримки держава у вигляді ТЦК показує свавілля, приниження та беззаконня. Це не поодинокий випадок. Але історія Володимира особлива: людина, яка мала б бути прикладом для молоді та символом мужності, сьогодні змушена захищати себе від сваволі тих, хто мав би забезпечувати порядок, — розповів Андрій Толпекін.

Сам Володимир Рудніченко у своїх соцмережах повідомив, що звернувся до місцевого воєнкома та направив лист до Міністерства оборони. Лише після майже двох діб голодування його відпустили.

— Друзі, все добре, ми їдемо додому. Дякую всім за підтримку. А тепер можна і води випити і щось скуштувати. Борітесь і поборете, Вам Бог помагає, — написав чоловік.