Суд Одеси відправив під нічний домашній арешт жительку Миколаївщини, підозрювану у вбивстві немовляти

Жінку підозрюють у вбивстві власної новонародженої дитини. Фото: Суспільне Одеса

Приморський районний суд Одеси вирішив лишив під нічним домашнім арештом 39-річну жительку Миколаївської області, яку підозрюють у вбивстві власної дитини.

Як повідомляє «Суспільне.Одеса», такий запобіжний захід просив прокурор.

У ході засідання прокурор Олег Плотицький повідомив, що підозрювана приховувала свою вагітність, на акушерський облік не ставала та до медзакладів не зверталась. За його словами, жінка вирішила самостійно народжувати в туалеті одного із гуртожитків.

Жінці інкримінують 117 статтю Кримінального кодексу України — умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.

Дитина народилась доношена та здорова. Як зазначив прокурор, матір, «перебуваючи в особливому психічному та фізичному стані, який знижував її можливість керувати своїми діями, одразу після пологів», викинула дівчинку з шостого поверху.

Нічний домашній арешт прокурор пояснив тим, що жінка нещодавно народила і їй необхідно проходити лікування і медичні обстеження. Сама жінка, як і її адвокатка Світлана Рахнянська, не заперечувала проти клопотання прокурора.

Суддя Приморського райсуду Одеси Дмитро Осіік задовольнив клопотання прокурора та призначив підозрюваній нічний домашній арешт на 60 днів.

— Призначено ряд експертиз, які наразі тривають для встановлення істини у справі, зокрема, щодо фізіологічного, психологічного стану на момент вчинення злочину. Наразі допитані всі свідки обставин кримінального провадження, — повідомив прокурор Одеської обласної прокуратури Олег Плотицький.

Надалі жінка має пройти комплексну судову психолого-психіатричну експертизу на предмет перебування в особливому психічному і фізичному стані у звʼязку з пологами.

Нагадаємо, 8 вересня у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя. Наступного дня правоохоронці затримали її.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, реагуючи на цю подію нагадав, що у Миколаєві на базі п’яти медичних закладів діють бебі-бокси, або «віконця життя», де жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть залишити новонароджену дитину анонімно.