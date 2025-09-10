Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 21.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд Одеси відправив під нічний домашній арешт жительку Миколаївщини, підозрювану у вбивстві немовляти

Жінку підозрюють у вбивстві власної новонародженої дитини. Фото: Суспільне ОдесаЖінку підозрюють у вбивстві власної новонародженої дитини. Фото: Суспільне Одеса

Приморський районний суд Одеси вирішив лишив під нічним домашнім арештом 39-річну жительку Миколаївської області, яку підозрюють у вбивстві власної дитини.

Як повідомляє «Суспільне.Одеса», такий запобіжний захід просив прокурор.

У ході засідання прокурор Олег Плотицький повідомив, що підозрювана приховувала свою вагітність, на акушерський облік не ставала та до медзакладів не зверталась. За його словами, жінка вирішила самостійно народжувати в туалеті одного із гуртожитків.

Жінці інкримінують 117 статтю Кримінального кодексу України — умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.

Реклама

Дитина народилась доношена та здорова. Як зазначив прокурор, матір, «перебуваючи в особливому психічному та фізичному стані, який знижував її можливість керувати своїми діями, одразу після пологів», викинула дівчинку з шостого поверху.

Нічний домашній арешт прокурор пояснив тим, що жінка нещодавно народила і їй необхідно проходити лікування і медичні обстеження. Сама жінка, як і її адвокатка Світлана Рахнянська, не заперечувала проти клопотання прокурора.

Суддя Приморського райсуду Одеси Дмитро Осіік задовольнив клопотання прокурора та призначив підозрюваній нічний домашній арешт на 60 днів.

— Призначено ряд експертиз, які наразі тривають для встановлення істини у справі, зокрема, щодо фізіологічного, психологічного стану на момент вчинення злочину. Наразі допитані всі свідки обставин кримінального провадження, — повідомив прокурор Одеської обласної прокуратури Олег Плотицький.

Надалі жінка має пройти комплексну судову психолого-психіатричну експертизу на предмет перебування в особливому психічному і фізичному стані у звʼязку з пологами.

Нагадаємо, 8 вересня у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя. Наступного дня правоохоронці затримали її.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, реагуючи на цю подію нагадав, що у Миколаєві на базі п’яти медичних закладів діють бебі-бокси, або «віконця життя», де жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть залишити новонароджену дитину анонімно.

Останні новини про: Одеса

Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини
Коригували атаки на Одесу і Кіровоградщину: СБУ затримала двох підозрюваних
В Одесі розпочався ремонт багатоповерхівки, де від удару дрона загинули 12 мешканців
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі розпочався ремонт багатоповерхівки, де від удару дрона загинули 12 мешканців
Коригували атаки на Одесу і Кіровоградщину: СБУ затримала двох підозрюваних
Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок

6 годин тому

Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay