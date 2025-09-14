Російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії

Російські дрони ввечері 13 вересня залетіли на територію Румунії.

Про це повідомляє місцеве медіа Antena 3 CNN.

Два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли близько 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною після російських авіаударів по українській інфраструктурі на Дунаї.

Дрон відстежували приблизно за 20 км на південний захід від комуни Кілія-Веке, а тоді він зник з радарів.

У Міноборони країни заявили, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами й не становив безпосередньої загрози для людей.

На ситуацію вже зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща вдалася до військової відповіді на загрозу ударних безпілотників Росії.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.