В Одесі затримали підприємницю, підозрювану у співпраці з російською розвідкою. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання підприємниці з Одеси, яку підозрюють у співпраці з російським головним управлінням розвідки.

За даними пресслужби СБУ, жінка нібито передавала представникам РФ координати об’єктів Сил оборони та фотографії автомобілів, припаркованих поблизу військових будівель.

Слідчі зазначають, що отримана інформація могла бути використана для планування нових обстрілів регіону чи підготовки терактів проти військовослужбовців України.

Скріншоти з ймовірною перепискою між підозрюваною та російською розвідкою. Фото: пресслужба СБУ Скріншоти з ймовірною перепискою між підозрюваною та російською розвідкою. Фото: пресслужба СБУ

За даними відомства, затриманою виявилася місцева підприємниця. Вона нібито встановила контакт із представниками російської розвідки через знайомого, який проживає на території РФ.

Правоохоронці повідомили, що затримали жінку під час фотографування транспорту біля одного з оборонних об’єктів. Під час обшуку вилучено телефон, у якому виявили матеріали з розвідданими та переписку.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. У разі доведення вини жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання двох мешканців Одеської області, яких підозрюють коригуванні ударів дронами по території Одеської та Кіровоградської області.