ДБР: У Миколаєві правоохоронець брав $2 тисячі за «вихід» з ТЦК

Кадри з затримання обвинуваченого на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБРКадри з затримання обвинуваченого правоохоронця на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБР

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали на Миколаївщині правоохоронця, який за грошову винагороду нібито допомагав «випускати» військовозобов’язаних з районних територіальних центрів комплектування.

Як повідомляють в пресслужбі ДБР, до посадовця нещодавно звернувся місцевий підприємець із проханням «повернути» його підлеглого, якого затримали після перевірки документів співробітниками РТЦК. За словами слідчих, правоохоронець пообіцяв «вирішити питання» за певні гроші.

Наступного дня, зігдно з даними правоохоронців, він забрав працівника з центру комплектування та домовився передати його підприємцю на трасі «Миколаїв — Київ» за 2 тисячі доларів. ДБР затримало посадовця на місці під час «обміну».

Кадри з затримання обвинуваченого правоохоронця на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБРКадри з затримання обвинуваченого правоохоронця на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБР
Кадри з затримання обвинуваченого правоохоронця на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБРКадри з затримання обвинуваченого правоохоронця на трасі «Миколаїв — Київ» . Фото: ДБР

Обвинуваченому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу — це частина 3 статті 369-2 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

ДБР також перевіряє можливу причетність до оборудки інших посадовців районного центру комплектування. Військовозобов’язаний же, якого «звільнив» правоохоронець, наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Одещині викрили «схему» незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Придністров’я.

