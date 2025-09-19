Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі чоловіка підозрюють у «допомозі» зі складанням іспитів на водійське посвідчення

Затримання одесита за підозрою у зловживанні впливом. Фото: ГУНП в Одеській областіЗатримання одесита за підозрою у зловживанні впливом. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка під час отримання двох тисяч доларів. За даними поліції, ці гроші він нібито обіцяв «допомогти» скласти іспити на водійське посвідчення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Головному управлінні поліції Одеської області.

За даними слідства, підозрюваний запропонував місцевому жителю сприяння у складанні теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Вартість «послуг» він визначив у 2000 доларів: 1300 — за теорію та 700 — за практику.

У прокуратурі зазначають, що чоловік запевняв нібито має вплив на працівників сервісного центру і наполягав, що без грошей скласти іспити неможливо.

Підозрюваного затримали під час отримання коштів поблизу одного з житлових комплексів. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — «одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, від початку року щонайменше дев’ятьох українських водіїв позбавили прав через порушення вимог військового обліку. 

