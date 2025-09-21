Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    21 вересня, 2025

  • 25°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 25° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки: є постраждалий

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Ілюстраційне фото: ДСНСРятувальник ДСНС гасить пожежу. Ілюстраційне фото: ДСНС

Увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.

За даними ДСНС, причиною пожежі стало необережне куріння.

Зазначається, що вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Постраждалий чоловік отримав опіки й був госпіталізований.

«Спричинило займання необережність під час куріння», — додали в ДСНС

Загалом протягом доби на Миколаївщині зафіксували 13 пожеж. Серед них — займання житлових будинків, господарських споруд та шість пожеж в екосистемах. Через обстріли горіла суха трава та чагарники у Куцурубській та Очаківській громадах.

Нагадаємо, що у серпні у Миколаєві сталась пожежа квартирі на девʼятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру, 44. У пожежі загинув чоловік.

Останні новини про: Пожежі

Горіли будинки, авто і суха трава: на Миколаївщині за добу загасили 20 пожеж
Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж
Через пожежі будинків на Миколаївщині загинув чоловік і постраждала жінка
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі будинків на Миколаївщині загинув чоловік і постраждала жінка
Горіли господарства і суха трава: на Миколаївщині за добу сталося 15 пожеж
Горіли будинки, авто і суха трава: на Миколаївщині за добу загасили 20 пожеж

Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами

Альона Коханчук

У Миколаєві 15 пунктів безоплатного розливу води не відповідають санітарним нормам

На Миколаївщині внаслідок обстрілу поранена жінка

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay