У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки: є постраждалий
- Альона Коханчук
12:35, 21 вересня, 2025
Увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.
За даними ДСНС, причиною пожежі стало необережне куріння.
Зазначається, що вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Постраждалий чоловік отримав опіки й був госпіталізований.
«Спричинило займання необережність під час куріння», — додали в ДСНС
Загалом протягом доби на Миколаївщині зафіксували 13 пожеж. Серед них — займання житлових будинків, господарських споруд та шість пожеж в екосистемах. Через обстріли горіла суха трава та чагарники у Куцурубській та Очаківській громадах.
Нагадаємо, що у серпні у Миколаєві сталась пожежа квартирі на девʼятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру, 44. У пожежі загинув чоловік.
