У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки: є постраждалий

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Ілюстраційне фото: ДСНС

Увечері 20 вересня в Миколаєві спалахнув дах житлового будинку. Постраждав власник однієї з квартир.

За даними ДСНС, причиною пожежі стало необережне куріння.

Зазначається, що вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Постраждалий чоловік отримав опіки й був госпіталізований.

«Спричинило займання необережність під час куріння», — додали в ДСНС

Загалом протягом доби на Миколаївщині зафіксували 13 пожеж. Серед них — займання житлових будинків, господарських споруд та шість пожеж в екосистемах. Через обстріли горіла суха трава та чагарники у Куцурубській та Очаківській громадах.

Нагадаємо, що у серпні у Миколаєві сталась пожежа квартирі на девʼятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Миру, 44. У пожежі загинув чоловік.