На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі: збитки перевищують ₴847 тис.

На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: Держекоінспекція

У Подільському районі Одеської області на восьми ділянках, загальною площею близько 68 гектарів, без дозвільних документів вирощували сільськогосподарські культури.

Порушення зафіксували екоінспектори Південно-Західного округу.

За підрахунками фахівців, довкіллю завдано шкоди на понад 847 тисяч гривень. Матеріали перевірки передані до Національної поліції. Там розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 197-1 Кримінального кодексу України («Самовільне зайняття земельної ділянки»).

