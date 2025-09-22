Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі: збитки перевищують ₴847 тис.

На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: Держекоінспекція

У Подільському районі Одеської області на восьми ділянках, загальною площею близько 68 гектарів, без дозвільних документів вирощували сільськогосподарські культури.

Порушення зафіксували екоінспектори Південно-Західного округу.

На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: Держекоінспекція
На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині незаконно обробили майже 68 га землі. Фото: Держекоінспекція

За підрахунками фахівців, довкіллю завдано шкоди на понад 847 тисяч гривень. Матеріали перевірки передані до Національної поліції. Там розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 197-1 Кримінального кодексу України («Самовільне зайняття земельної ділянки»).

Раніше повідомлялось, що у Роздільнянському районі на Одещині виявили, що землю, яка мала бути під лісом, використали для вирощування сільськогосподарських культур.

