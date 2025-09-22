На Одещині незаконно обробили майже 68 га землі: збитки перевищують ₴847 тис.
- Світлана Іванченко
20:21, 22 вересня, 2025
У Подільському районі Одеської області на восьми ділянках, загальною площею близько 68 гектарів, без дозвільних документів вирощували сільськогосподарські культури.
Порушення зафіксували екоінспектори Південно-Західного округу.
За підрахунками фахівців, довкіллю завдано шкоди на понад 847 тисяч гривень. Матеріали перевірки передані до Національної поліції. Там розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 197-1 Кримінального кодексу України («Самовільне зайняття земельної ділянки»).
Раніше повідомлялось, що у Роздільнянському районі на Одещині виявили, що землю, яка мала бути під лісом, використали для вирощування сільськогосподарських культур.
