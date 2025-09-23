Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    23 вересня, 2025

  23 вересня , 2025 вівторок

Рішення суду на прослуховування мого кабінету не було, — Садовий

Андрій Садовий розповів, де в його кабінеті знайшли жучок прослуховування. Фото: УПАндрій Садовий розповів, де в його кабінеті знайшли жучок прослуховування. Фото: УП

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пристрій для прослуховування, який знайшли в його  кабінеті, був схований у підставці-зарядці для телефону та змонтований неякісно.

В інтерв'ю «Українській правді» міський голова розповів, що помітив це, бо телефон почав погано працювати.

Садовий передав апарат фахівцям, і ті виявили пристрій прослуховування. Він додав, що «нічого особливого» в кабінеті не обговорював, однак там бували високопосадові гості. 

— Але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили. Наразі ніхто не може мені підтвердити, що було рішення суду, яке би дозволило прослуховувати кабінет. А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як? — зазначив Андрій Садовий. 

За словами мера Львова, пристрій було вмонтовано не дуже якісно. Він припускає, що його поставили для запису розмов з метою подальшої їх публікації.

— Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються, — прокоментував міський голова. 

Садовий точно не знає, чи перевіряли його кабінет на предмет прослуховування перед візитом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та спікера ВР Руслана Стефанчука, але припускає, що мали б. 

— Те, що вони заходили, дивилися — це так. Ми навіть кота мусили з кабінету забирати, тому що вони з псом приходили, — сказав Андрій Садовий.

Він каже, що не має підозр стосовно того, хто стоїть за організацією прослуховування.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування.

