У Миколаєві за ніч згоріли 8 сміттєвих баків, а з початку року — вже 94

У Миколаєві за ніч згоріло 8 контейнерів для сміття. Фото: Миколаївська міська рада

В ніч на 25 вересня у Миколаєві знову горіли сміттєві баки. Вогонь знищив одразу вісім контейнерів, а від початку 2025 року кількість таких випадків сягнула вже 94.

Як повідомили у мерії, баки знаходились неподалік один від одного: в кварталі вулиць Інженерної, Севастопольської, 4-ї Слобідської та Пограничної. Пошкодження контейнерів виявили працівники КП «Миколаївкомунтранс».

У Миколаєві за ніч згоріло 8 контейнерів для сміття. Фото: Миколаївська міська рада

За їхніми підрахунками, від початку 2025 року у місті згоріли вже 94 баки для сміття, а збитки перевищили 675 тисяч гривень.

У мерії зазначають, що кількість випадків зростає. Для порівняння, у 2024 році було знищено 77 контейнерів на суму майже 530 тисяч гривень, а у 2023-му — 64 баки на понад 429 тисяч гривень.

Нагадаємо, що вдень 24 та вночі 25 вересня на території Миколаївської області сталася 31 пожежа у житловому секторі та на відкритих територіях.