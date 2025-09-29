Працівникам дитбудинку «Сонечко» у Запоріжжі роками виплачували зарплати та премії після евакуації усіх дітей

Дитячий будинок «Сонечко» у Запоріжжі. Фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення дитячий будинок «Сонечко» у Запоріжжі евакуював усіх 178 дітей віком до шести років у Львівську область. Однак попри відсутність дітей у закладі, персоналу продовжували виплачувати зарплати та премії.

Про це йдеться у розслідувані «NGL.media».

За даними журналістів, станом на весну цього року бюджет дитбудинку був найбільшим серед усіх інституційних дитячих закладів України, хоча протягом трьох років там не проживала жодна дитина. Попри те, що діти перебували на Львівщині, офіційно вони залишалися на обліку в «Сонечку».

За цей період на утримання пустого закладу витратили понад 230 мільйонів гривень, з яких 212 мільйонів — це зарплати співробітників.

До початку війни у дитячому будинку працювало 424 працівники, які виховували менш ніж 200 дітей. Проте більшість персоналу відмовилася виїжджати разом з дітьми на Львівщину, перейшовши у статус «простою» та отримуючи дві третини тарифної ставки. Тому у період 2022–2025 років близько 300 працівників «Сонечка» перебували у «простої».

Керівниця департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної військової адміністрації Вікторія Клименко пояснила, що персонал не звільняли, тому що на початку війни вони не змогли б знайти роботу у місті.

«Ви не розумієте, що тут у 2022–2023 році було. Ми хотіли зберегти працівників, бо де б ми знайшли людей, якщо дітей повернуть у Запоріжжя?», — вважає Вікторія Клименко.

Водночас тільки частина вихователів приїжджала на Львівщину, щоб працювати вахтовим методом. Основну роботу з дітьми брали на себе заклади, куди їх евакуювали.

За даними інтернату у Журавному, куди перевели більшість вихованців «Сонечка», у перший рік війни там працювали 113 співробітників, у другий — 66, у третій — 11, а цього року — жодного. Проте у Запорізькій обласній військовій адміністрації стверджують, що у 2022 році у Журавному працювали 134 людини з «Сонечка», у наступні два роки — 117 та 112 відповідно, а цьогоріч нібито залишалося 67 осіб.

«В середньому у перший рік у Журавному перебувало від 35 до 45 працівників «Сонечка» щомісяця. Працівниці їздили додому, у них був наказ, наприклад, на один місяць відрядження, через місяць-два вони знову поверталися», — пояснює директорка «Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу» Ольга Буянова.

Розслідування також показало, що дитбудинок не витрачав власних коштів на утримання евакуйованих дітей — ці витрати лягли на комунальні заклади Львівщини. Загалом за 2022–2025 роки на це було витрачено близько 123 мільйонів гривень — майже вдвічі менше, ніж виплатили працівникам «Сонечка».

Журналісти зафіксували, що персонал отримував премії. Лише у вересні 2024 року на них витратили понад 800 тисяч гривень. Додаткові виплати отримали 11 працівників з нагоди свята Різдва Богородиці. Того місяця близько 100 співробітників «Сонечка» отримали надбавки, найбільшу з яких — 31 тисячу гривень — отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова, яка також призначала премії більшості працівників.

У червні 2025 року дитячий будинок «Сонечко» офіційно закрили, а частину його функцій передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні.

«Діти за цей проміжок часу виросли і вже не могли перебувати у будинку дитини, їх треба було переводити в інтернати. І ми роздавали їх по всій державі. Коли ми вже роздали дітей, то приєднали заклад до дитячої обласної клінічної лікарні і відкрили там відділення соціальної підтримки. І знову ж таки, діти з цього відділення — вони поїдуть далі», — пояснила директорка департаменту охорони здоров’я Запорізької ОВА Вікторія Клименко.

