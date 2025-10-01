  • середа

У Миколаєві загорівся диван та сміття в підʼїзді багатоповерхівки

У Миколаївської області сталося дві пожежі у житловому секторі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаївської області сталося дві пожежі у житловому секторі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Учора, 30 вересня, у Миколаєві в під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку загорівся диван та сміття. Того ж дня сталася пожежа у будівлі, яка не експлуатується.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Удень у Миколаєві на сходовій клітці дев’ятиповерхового житлового будинку між восьмим і дев’ятим поверхами загорівся диван та сміття. Пожежу ліквідували на площі близько двох квадратних метрів, не допустивши поширення вогню на квартири.

Також увечері пожежа виникла у двоповерховій будівлі, що не використовується, на території колишнього підприємства в селі Миролюбівське Вознесенського району. Вогонь охопив площу близько 1200 квадратних метрів.

У обох випадках причини загорянь встановлюються.

У Миколаївської області сталося дві пожежі у житловому секторі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаївської області сталося дві пожежі у житловому секторі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаївської області сталося дві пожежі у житловому секторі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, минулої доби на відкритих територіях Миколаївської області рятувальники зафіксували 20 пожеж сухостою, очерету, чагарників та сміття.

