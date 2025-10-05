Водія, який побив велосипедиста в Києві, узяли під варту без права на заставу

Водія, який побив велосипедиста в Києві, взяли під варту без права на заставу. Фото: Офіс Генпрокуратури

Водія, який у Києві побив велосипедиста та залишив його непритомного без допомоги, взяли під варту на 30 діб без права на заставу.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Відповідне рішення 4 жовтня ухвалив Подільський районний суд Києва. Олександр Хілик перебуватиме під вартою до 31 жовтня. Напередодні йому оголосили підозру у залишенні без допомоги особи, що перебувала в небезпечному для життя стані.

Інцидент трапився 30 вересня у Подільському районі столиці. Між 44-річним водієм Mercedes-Benz та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування автівки на велосмузі.

Після словесної суперечки водій кілька разів ударив велосипедиста по обличчю. Потерпілий знепритомнів і впав на асфальт, а Хілик відтягнув його до узбіччя та поїхав.

Дії чоловіка кваліфікували, як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що карається до 8 років тюрми.

У четвер, 2 жовтня, чоловіка затримали у Білій Церкві. Як з’ясувалося, що він фігурує і в іншій кримінальній справі. Зокрема, його компанію підозрюють у постачанні неякісного одягу для Тероборони та привласненні 25 мільйонів гривень.

Хілика звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. У тій справі суд раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Хілика звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. У тій справі суд раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.