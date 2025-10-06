  • понеділок

Клуб

У Миколаєві суд взяв під варту двох студентів, які розкладали закладки з наркотиками

У Миколаєві взяли під варту двох студентів, які розкладали закладки з наркотиками. Фото: НацполіціяУ Миколаєві взяли під варту двох студентів, які розкладали закладки з наркотиками. Фото: Нацполіція

Двох хлопців, які розносили по Миколаєву закладки з психотропними речовинами та канабісом, суд взяв під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Нещодавно правоохоронці затримали двох студентів, які, ймовірно, ховали згортки з наркотиками. У них вилучили 93 пакунки з психотропними речовинами та канабісом, загорнуті у кольорову стрічку.

За даними суду, хлопці розподілили згортки між собою та вирушили у напрямку вулиці Лагерне Поле, де їх помітили поліцейські й виявили заборонені речовини. Психотропи вилучили, а студентів затримали.

«Прокурор підтримав клопотання про взяття під варту. Захисник заперечував і просив застосувати домашній арешт. Підозрювані підтримали позицію захисника», — йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду суд частково задовольнив клопотання прокурора і постановив взяти підозрюваних під варту, визначивши розмір застави — 151 400 гривень.

Нагадаємо, у Південноукраїнську поліцейські затримали водій з Кіровоградської області у підозрі в перевезенні понад 150 згортків із наркотиками для «закладок».

