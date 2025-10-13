  • понеділок

На Херсонщині після російських атак п’ятеро поранених, пошкоджені будинки, вежа зв’язку та газогін

Наслідки обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині за минулу добу російська армія атакувала 27 населених пунктів. Поранення отримали п’ятеро людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, стільникову вежу, газопровід, освітній заклад, будівлю підприємства та автомобілі.

За даними адміністрації, ворог бив з авіації та артилерії, а також атакував населені пункти дронами.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.

Вночі на Миколаївщині збили 5 безпілотників
На Одещині через атаку дронів спалахнули склади з тканиною: є постраждалий
Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не припиниться
Читайте також:

новини

Фалєєв, більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не припиниться
На Одещині через атаку дронів спалахнули склади з тканиною: є постраждалий
