На Херсонщині після російських атак п’ятеро поранених, пошкоджені будинки, вежа зв’язку та газогін

Наслідки обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині за минулу добу російська армія атакувала 27 населених пунктів. Поранення отримали п’ятеро людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, десять приватних будинків, стільникову вежу, газопровід, освітній заклад, будівлю підприємства та автомобілі.

За даними адміністрації, ворог бив з авіації та артилерії, а також атакував населені пункти дронами.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.