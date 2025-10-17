  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 14.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року у Миколаєві обстежили 1866 об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені унаслідок російських обстрілів.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, серед обстежених об’єктів — 201 приватний будинок, 179 багатоповерхівок, 1391 квартира та 94 нежитлові приміщення.

Кількість обстежених об'єктів у Миколаєві у 2025 році. Інфографіка: Миколаївська міська радаКількість обстежених об'єктів у Миколаєві у 2025 році. Інфографіка: Миколаївська міська рада

Міський голова нагадав, що комісійне обстеження об’єктів, пошкоджених після 23 лютого 2023 року, проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Подати заяву можна особисто в управлінні за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8, або електронною поштою на адресу dabimk@mkrada.gov.ua.

Для консультацій працюють телефони: (0512) 53-31-18 та (0512) 53-31-25. У міськраді зазначають, що через велику кількість звернень лінії можуть бути тимчасово зайняті.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі
ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
Військові знищили російський «Смерч», що три місяці бив по полях Миколаївщини
Реклама

Читайте також:

новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Військові знищили російський «Смерч», що три місяці бив по полях Миколаївщини
ЄС домовився про оборонну програму на €1,5 млрд із підтримкою України: про що йдеться
Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон: тепло подаватимуть із 17 жовтня

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

5 годин тому

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

Головне сьогодні