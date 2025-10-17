У мерії Миколаєва відзвітували, що обстежили майже 2 тис. об’єктів, пошкоджених обстрілами РФ

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року у Миколаєві обстежили 1866 об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені унаслідок російських обстрілів.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, серед обстежених об’єктів — 201 приватний будинок, 179 багатоповерхівок, 1391 квартира та 94 нежитлові приміщення.

Кількість обстежених об'єктів у Миколаєві у 2025 році. Інфографіка: Миколаївська міська рада

Міський голова нагадав, що комісійне обстеження об’єктів, пошкоджених після 23 лютого 2023 року, проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю.

Подати заяву можна особисто в управлінні за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8, або електронною поштою на адресу dabimk@mkrada.gov.ua.

Для консультацій працюють телефони: (0512) 53-31-18 та (0512) 53-31-25. У міськраді зазначають, що через велику кількість звернень лінії можуть бути тимчасово зайняті.