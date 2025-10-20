Шукав допомогу, а натрапив на шахраїв: на Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч

На Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч. Ілюстраційне фото: ua.depositphotos.com

На Миколаївщині житель Нової Одеси втратив 292 тисячі гривень, натрапивши на шахраїв, замість допомоги банкінгу.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції Миколаївщини, 45 річний чоловік шукав допомоги служби підтримки одного з банків у месенджері, однак натрапив на шахраїв, які видавали себе за працівників фінансової установи. Аферисти запевнили потерпілого, що для «збереження коштів» йому необхідно перерахувати всі гроші зі свого рахунку на іншу картку. Виконавши інструкції псевдоменеджера, чоловік повністю втратив свої заощадження, сумою в 292 тисячі гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не довіряти особам, які телефонують або пишуть від імені банків. Справжні співробітники фінансових установ ніколи не просять переказувати гроші на інші рахунки чи повідомляти реквізити картки.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією.