У Франції затримали двох підозрюваних у справі про пограбування Лувру

Минулої неділі в Луврі сталася гучна крадіжка. Фото: REUTERS

Французька поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до гучного пограбування музею Лувр. Попри це, викрадені ювелірні вироби так і не вдалося повернути.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема Le Figaro та France Info, одного з підозрюваних затримали в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль, коли він намагався вилетіти до Алжиру.

Другого – у передмісті Парижа, районі Сен-Сен-Дені. Водночас France Info офіційно підтверджує лише затримання одного чоловіка в аеропорту.

Слідчі продовжують пошуки ще кількох осіб, які можуть бути причетними до злочину. Поліція припускає, що їх можуть затримати найближчим часом. У розшуку перебувають загалом четверо людей: двоє, які проникли до музею, та ще двоє, які допомогли їм утекти на скутерах.

Наразі викрадені вісім коштовностей вартістю близько 88 мільйонів євро не знайдені.

Нагадаємо, що у Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі. Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи. За інформацією видання, злочинці втекли на мотоциклах.