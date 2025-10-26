  • неділя

    26 жовтня, 2025

  • 13.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.4° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві тривають рятувальні роботи на місцях ударів

Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС КиєваНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС Києва

У столиці продовжуються аварійно-рятувальні роботи після чергової нічної атаки. Це вже друга ніч поспіль, коли росія вороже обстрілює Київ.

Про ситуацію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З перших хвилин після ударів на місцях працюють понад 100 рятувальників і поліцейських, задіяні десятки одиниць техніки. Фахівці ліквідують наслідки влучань у житлові будинки у Деснянському районі — зокрема в 9- та 16-поверхівку. Розбирають завали, перевіряють аварійні конструкції та стійкість будівель. Також продовжується робота на двох локаціях, де залишилися руйнування після попередньої атаки.

Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС КиєваНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС Києва

За підтвердженими даними, загинули троє людей: 19-річна дівчина, її 46-річна мати та ще одна людина, особу якої наразі встановлюють.

Рятувальники врятували понад десять людей із палаючих приміщень та евакуювали мешканців. Психологи ДСНС та поліції надають допомогу постраждалим — підтримку вже отримали майже 150 людей. На місцях працюють штаби, де приймають заяви та консультують громадян.

«Тактика ворога — це терор. Їхня мета — завдати болю і страждань цивільним», — наголосив Ігор Клименко.

Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС КиєваНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС Києва
Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС КиєваНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС Києва
Наслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС КиєваНаслідки атаки по Києву. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них – 7 дітей.

Останні новини про: Обстріли

Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС
За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?
Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених
Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених
За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?
Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС

У «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітували про заміну понад 7 км тепломереж і ремонт 12 котелень

Альона Коханчук

На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка

Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених