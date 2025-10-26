У Києві тривають рятувальні роботи на місцях ударів
- Альона Коханчук
13:28, 26 жовтня, 2025
У столиці продовжуються аварійно-рятувальні роботи після чергової нічної атаки. Це вже друга ніч поспіль, коли росія вороже обстрілює Київ.
Про ситуацію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
З перших хвилин після ударів на місцях працюють понад 100 рятувальників і поліцейських, задіяні десятки одиниць техніки. Фахівці ліквідують наслідки влучань у житлові будинки у Деснянському районі — зокрема в 9- та 16-поверхівку. Розбирають завали, перевіряють аварійні конструкції та стійкість будівель. Також продовжується робота на двох локаціях, де залишилися руйнування після попередньої атаки.
За підтвердженими даними, загинули троє людей: 19-річна дівчина, її 46-річна мати та ще одна людина, особу якої наразі встановлюють.
Рятувальники врятували понад десять людей із палаючих приміщень та евакуювали мешканців. Психологи ДСНС та поліції надають допомогу постраждалим — підтримку вже отримали майже 150 людей. На місцях працюють штаби, де приймають заяви та консультують громадян.
«Тактика ворога — це терор. Їхня мета — завдати болю і страждань цивільним», — наголосив Ігор Клименко.
Нагадаємо, що у ніч на 26 жовтня столиця України знову опинилася під ворожою атакою. Внаслідок ударів загинули 3 людини, ще 29 отримали поранення, серед них – 7 дітей.
