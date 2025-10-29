У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник
15:49, 29 жовтня, 2025
Вранці 29 жовтня у Центральному районі Миколаєва сталася пожежа в приватному будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники вивели з задимленої оселі 73-річного чоловіка та передали медикам. За попередніми даними, він отруївся димом, але госпіталізації не потребував.
Вогонь знищив речі у будинку та пошкодив перекриття на площі близько 20 квадратних метрів. Причину пожежі з’ясовують.
Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.
