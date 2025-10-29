  • середа

У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник

Рятувальники під час гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники під час гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 29 жовтня у Центральному районі Миколаєва сталася пожежа в приватному будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники вивели з задимленої оселі 73-річного чоловіка та передали медикам. За попередніми даними, він отруївся димом, але госпіталізації не потребував.

Вогонь знищив речі у будинку та пошкодив перекриття на площі близько 20 квадратних метрів. Причину пожежі з’ясовують.

Рятувальники під час гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС МиколаївщиниГосподар будинку, який постраждав через пожежу. Фото: ДСНС Миколаївщини
Рятувальники під час гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники під час гасіння пожежі в будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.

