Вночі на Миколаївщині збили 26 безпілотників
- Марія Хаміцевич
12:00, 30 жовтня, 2025
Вночі 30 жовтня в Миколаївській області підрозділи протиповітряної оборони збили 26 безпілотних літальних апаратів Shahed та інших імітаторів різних типів.
Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Про ракетні удари в області наразі інформації немає.
«Про ракети не скажу», — написав очільник ОВА.
Нагадаємо, що через російську атаку 30 жовтня були знеструмленні ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.
Крім цього, в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень. Згодом у Міненерго повідомили, що погодинні відключення електроенергії скасували на всій території України.
