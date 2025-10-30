  • четвер

    30 жовтня, 2025

    Миколаїв

  30 жовтня , 2025 четвер

Вночі на Миколаївщині збили 26 безпілотників

Робота сил ППО. Фото: ukr.radioРобота сил ППО. Фото: ukr.radio

Вночі 30 жовтня в Миколаївській області підрозділи протиповітряної оборони збили 26 безпілотних літальних апаратів Shahed та інших імітаторів різних типів.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Про ракетні удари в області наразі інформації немає.

«Про ракети не скажу», — написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що через російську атаку 30 жовтня були знеструмленні ділянки на залізниці в Миколаївській області. Через перебої з електрикою деякі пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.

Крім цього, в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень. Згодом у Міненерго повідомили, що погодинні відключення електроенергії скасували на всій території України.

