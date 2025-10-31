На Миколаївщині викрили мережу, що виготовляла фальсифікат під брендами «Nestle», «Мівіна» та «Jacobs», — слідство

На Миколаївщині викрили мережу, що виготовляла фальсифікат під виглядом відомих брендів. Фото: ОГП

Правоохоронці викрили підпільну мережу, яка виробляла і продавала фальсифіковані харчові продукти під виглядом відомих українських та міжнародних брендів. Зокрема підозрювані нібито імітували товари «Nestle», «Мівіни», «Jacobs», «Торчину», «Мрії», «Чорної Карти» і не тільки.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, виробництво здійснювалося на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей. Для виготовлення використовували низькоякісну сировину, а готову продукцію фасували у пакування, схожі на оригінальну продукцію.

Після цього товари нібито збували, як у магазинах, так і через інтернет-платформи для продажу.

Наразі затримали п’ять підозрюваних у фальсифікації продуктів. За словами слідчих, під час обшуків у них нібито вилучили понад 15 тисяч упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням, обладнання для фасування та документацію, що може свідчити про наявність налагоджених каналів збуту.

Наразі затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу — незаконне використання знака для товарів і послуг.

Розслідування триває.

