Блекаут — це не страшно: «Мадяр» анонсував удари по енергетиці РФ

Командир СБС «Мадяр» анонсував блекаути у Росії. Ілюстративне фото: «Мадяр»Командир СБС «Мадяр» анонсував блекаути у Росії. Ілюстративне фото: «Мадяр»

Українські Сили оборони готують нові удари по енергетичній інфраструктурі РФ, які можуть спричинити масштабні відключення світла.

Про це повідомив командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».

— росіяни, блекаут — це не страшно. Це трохи якихось незручностей… Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся, — зазначив «Мадяр».

Роберт Бровді також зауважив, що в Росії дедалі відчутніше зростає дефіцит пального, а запаси газу й нафти стають «швидкозгорілими».

Раніше Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів про удар по Бєлгородському водосховищу та розкрив назву операції.

