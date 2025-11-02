Блекаут — це не страшно: «Мадяр» анонсував удари по енергетиці РФ
6:00, 02 листопада, 2025
Українські Сили оборони готують нові удари по енергетичній інфраструктурі РФ, які можуть спричинити масштабні відключення світла.
Про це повідомив командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр».
— росіяни, блекаут — це не страшно. Це трохи якихось незручностей… Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся, — зазначив «Мадяр».
Роберт Бровді також зауважив, що в Росії дедалі відчутніше зростає дефіцит пального, а запаси газу й нафти стають «швидкозгорілими».
Раніше Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів про удар по Бєлгородському водосховищу та розкрив назву операції.
