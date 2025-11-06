У центрі Миколаєва та Варварівці відключили воду через ремонт. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 листопада, з 08:00 у Миколаєві проводять ремонт на водомережі. Через це води не буде в центральній частині міста.

Про це повідомили в МКП «Миколаївводоканал».

Зупинять подачу води від проспекту Центрального до Адміральської та від вулиці Мала Морська до стадіону «Евіс», включно з районом Сухий Фонтан.

Без води залишиться також мікрорайон Варварівка. За словами комунальників, роботи планують завершити орієнтовно до 16:00.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Слід зазначити, що водогін у мікрорайоні Варварівка мав забезпечити питною водою три тисячі будинків. На будівництво витратили 77 мільйонів гривень, але за два роки після запуску до системи підключилися лише 20 господарств.