На шахті «Інгульська» на Кіровоградщині тривають пошуки двох зниклих працівників після затоплення

Центральний копер шахти «Інгульська». Фото: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»Центральний копер шахти «Інгульська». Фото: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»

У Кіровоградській області 11 листопада на шахті «Інгульська» сталася значна аварія. У підземній виробці блоку відбувся прорив гідрозакладальної суміші. Двоє працівників наразі не виходять на зв’язок, пошукові роботи тривають.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

За даними Кіровоградської обласної адміністрації, унаслідок аварії стався витік пульпи, яка заповнила два горизонти шахти.

На момент інциденту під землею перебували четверо працівників приватного підприємства «Світекс». Двоє з них змогли самостійно вибратися з небезпечної зони, ще з двома втратили зв’язок. Їхнє місцеперебування залишається невідомим.

Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. До них залучені підрозділи ДСНС та працівники шахти «Інгульська». Гірничорятувальники відкачуюють воду та контролюють склад повітря на наявність небезпечних газів.

У Міністерстві енергетики зазначили, що через інцидент створять спеціальну комісію для розслідування усіх обставин трагедії.

Шахта «Інгульська» є структурним підрозділом ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і вважається найбільшою урановою шахтою в Україні.

