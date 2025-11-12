  • середа

ДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ у п’яти областях, зокрема на Миколаївщині

ДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України. Продаж здійснювали у п’яти областях — Дніпропетровській, Київській, Одеській, Чернівецькій і, зокрема Миколаївській.

Як повідомляють у пресслужбі ДБР, таким чином незаконно перепродали понад 700 тонн пального на суму близько 28 мільйонів гривень.

До організації схеми, за словами правоохоронців, були причетні начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдат батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин, дислокованих на Дніпропетровщині.

ДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБРДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБР
ДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБРДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБР
ДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБРДБР викрило схему незаконного продажу пального ЗСУ на Миколаївщині. Фото: ДБР

Зазначається, що пальне продавали приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень. Серед товарів знайшли і спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

Згідно з даними слідства, 5 листопада працівники ДБР затримали одного з військових під час спроби продати 20 тонн дизелю підприємцю з Київської області. Іншого учасника схеми затримали на Дніпропетровщині.

Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини, за словами ДБР, вилучили понад 30 тонн дизельного пального, чорнову бухгалтерію та інші документи. Згідно з ними, загальний обсяг реалізованого пального становив 718 тонн.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України — викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців до цієї схеми.

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомляли, що одеські правоохоронці розслідують інцидент, під час якого поліцейський напідпитку нібито напав зі зброєю на працівників місцевого ТЦК та СП.

