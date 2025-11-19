Вночі над Миколаївщиною збили 10 безпілотників
Марія Хаміцевич
•
10:31, 19 листопада, 2025
Вночі у Миколаївській області сили оборони збили 10 БпЛА — дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Уночі в області збито/подавлено 10 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.
Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.
Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.
