Вночі над Миколаївщиною збили 10 безпілотників

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Вночі у Миколаївській області сили оборони збили 10 БпЛА — дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Уночі в області збито/подавлено 10 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Росіяни знову атакували Миколаївщину FPV-дронами
Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення
Масований обстріл Тернополя: ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі
У Миколаєві планують розділити школу «Атлант» та стоянку для приватних яхт

Аліна Квітко
Лікарні об’єднати, а пологовий №3 передати в область: у Миколаєві знову обговорюю реформу медицини

Альона Коханчук
У Миколаєві автомобіль Suzuki врізався в контейнер і перекинувся: постраждав водій

Марія Хаміцевич
Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
Масований обстріл Тернополя: ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі
Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення
Росіяни знову атакували Миколаївщину FPV-дронами

У Миколаєві автомобіль Suzuki врізався в контейнер і перекинувся: постраждав водій

«Кіт Микита»: історія малого бізнесу, що народився з пам’яті та любові

3 години тому

Лікарні об’єднати, а пологовий №3 передати в область: у Миколаєві знову обговорюю реформу медицини

Альона Коханчук

