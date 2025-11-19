Вночі над Миколаївщиною збили 10 безпілотників

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Вночі у Миколаївській області сили оборони збили 10 БпЛА — дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Уночі в області збито/подавлено 10 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби в Миколаївському районі двічі били FPV-дрони по Очаківській громаді.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.