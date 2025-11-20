У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ: близько 20 людей вважаються зниклими

У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ. Фото: ДСНС

У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Близько 20 людей досі вважаються зниклими.

У ДСНС повідомили, що рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань. За цей час розібрали 880 квадратних метрів зруйнованих конструкцій і вивезли 370 тонн будівельних уламків.

Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед яких три дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них — сім дітей.

Раніше рятувальники повідомляли, що кількість жертви та постраждалих збільшилась після удару РФ по Тернополю 19 листопада.