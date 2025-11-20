  • четвер

У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ: близько 20 людей вважаються зниклими

У Тернополі тривають рятувальні роботи на місці удару РФ. Фото: ДСНС

У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Близько 20 людей досі вважаються зниклими.

У ДСНС повідомили, що рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань. За цей час розібрали 880 квадратних метрів зруйнованих конструкцій і вивезли 370 тонн будівельних уламків.

Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед яких три дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них — сім дітей.





Раніше рятувальники повідомляли, що кількість жертви та постраждалих збільшилась після удару РФ по Тернополю 19 листопада.

Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок із лінією електроживлення після нічних обстрілів дронами
Трамп планує здавати Донбас в оренду в межах нового «мирного плану» для України, — The Telegraph
Очільниця МЗС Фінляндії: оприлюднена версія «плану США» виглядає так, ніби написана в Москві
Очільниця МЗС Фінляндії: оприлюднена версія «плану США» виглядає так, ніби написана в Москві
Трамп планує здавати Донбас в оренду в межах нового «мирного плану» для України, — The Telegraph
Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок із лінією електроживлення після нічних обстрілів дронами

