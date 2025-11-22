Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу
8:01, 22 листопада, 2025
За минулу добу, 21 листопада, російські війська 18 разів атакували FPV-дронами громади Миколаївської області.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, під прицілом знову опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
Через це у селі Солончаки було пошкоджено два приватні будинки та лінія електропередачі.
Нагадаємо, 20 листопада вночі над Миколаївською областю сили оборони збили три безпілотники Shahed і кілька дронів-імітаторів інших типів.
