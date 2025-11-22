  • субота

    22 листопада, 2025

  • 15.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 15.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу

РФ дронами 7 разів атакувала Миколаївський район. Ілюстративне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаївської області 21 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За минулу добу, 21 листопада, російські війська 18 разів атакували FPV-дронами громади Миколаївської області.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, під прицілом знову опинилися Куцурубська та Очаківська громади.

Через це у селі Солончаки було пошкоджено два приватні будинки та лінія електропередачі.

Нагадаємо, 20 листопада вночі над Миколаївською областю сили оборони збили три безпілотники Shahed і кілька дронів-імітаторів інших типів.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили
«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»
«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів
Реклама

Читайте також:

новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Віткоффу потрібно до психіатра», — у ЄС обурилися через пункти «мирного плану» США щодо росактивів
«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»
Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили