Вночі росіяни атакували Одещину: пошкоджена портова інфраструктура

Наслідки обстрілів Одещини 24 листопада. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілів Одещини 24 листопада. Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 листопада російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджень зазнало обладнання. На одному з суден, яке наразі не перебуває в експлуатації, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у Миколаївському районі 23 листопада зафіксували вісім ударів FPV-дронів.

