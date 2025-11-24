Вісім разів FPV-дрони атакували Миколаївщину за добу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївському районі 23 листопада зафіксували вісім ударів FPV-дронів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Били росіяни по Очаківській та Куцурубській громадах. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Слід зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, а житлові будинки зазнають пошкоджень.

