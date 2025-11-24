Вісім разів FPV-дрони атакували Миколаївщину за добу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:35, 24 листопада, 2025
-
У Миколаївському районі 23 листопада зафіксували вісім ударів FPV-дронів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Били росіяни по Очаківській та Куцурубській громадах. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Слід зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, а житлові будинки зазнають пошкоджень.
Також читайте статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.