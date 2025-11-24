У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Контейнери для збору пластикових кришечок, фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору пластикових кришечок. Зібрані відходи переробляють, а отримані кошти спрямовують на протезування.

Дана ініціатива реалізована молоддю та громадською організацією «Перспективи ХХІ століття» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies, пишуть «МикВісті».

Як нам розповів керівник комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко, ідею проєкту розробила молодь разом із громадською організацією «Перспективи ХХІ століття». Технічну реалізацію забезпечує комунальне підприємство «Миколаївські парки»: команда виготовила та встановила контейнери у формі листка.

— Пластикові відходи погіршують екологічну ситуацію і сприяють негативним наслідкам зміни клімату. Щоб уникнути додаткового викиду СО₂ під час розкладання відходів, було важливо, щоб їх переробляли, а не залишали на землі. Вибір проєкту відбувався через голосування журі: кожен проєкт отримував бали, і саме цей увійшов до 18 фінансованих ініціатив, — розповів Віктор Сікаленко у коментарі «МикВісті».

Отже, контейнери для збору кришечок встановлені у всіх районах міста, а саме:

Інгульський район: Сквер «Пам’яті ліквідаторів Чорнобильської АЕС», зелена зона біля Площі Перемоги, сквер «Коренюгіна», зелена зона на перетині вул. Космонавтів та Електронної.

Заводський район: парк «Юних Героїв», сквери «Шевченка», «Спаський», «Макарова», «Лазурний», зелена зона на перетині вул. Біла та Г. Алмазова.

Центральний район: сквери «Веселинівський», «Солдата», «Мазепи», «Соляні», «Родинний», зелена зона на вул. Архітектора Старого, парк «Перемоги», сквери «Манганарівський», «Богдана Хмельницького», «Горобинний», «Каштановий», «Правопорядку».

Корабельний район: сквери «Вітовський», «Металургів» та зупинка «Універмаг».

Куди далі йдуть пластикові кришки?

КП «Миколаївські парки» збирає кришечки та передає їх громадській організації «Асоціація правосвідомих громадян». Вони переробляють відходи, а отримані кошти спрямовують на протезування людей, які цього потребують. Перший загальний збір кришечок уже відбувся — близько 200–300 тисяч штук передали. Як нам розповіла Олена Доргаліс, майстер Заводського району з благоустрою парків та скверів комунального підприємтсва «Миколаївські парки», наступний збір заплановано на грудень.

— З початку встановлення контейнерів, працівниками було виконано один загальний збір кришечок, які були передані до громадської організації. Тоді було передано близько 200-300 тисяч кришечок. Також наступний загальний збір кришечок та їх передача планується у грудні, — розповіла Олена Доргаліс у коментарі «МикВісті».

Що відомо про співпрацю між Bloomberg Philanthropies та Миколаєвом? У квітні 2024 року стало відомо, що Миколаїв потрапив до списку 100 міст, які отримають фінансування від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для реалізації проєктів, спрямованих на вирішення кліматичних проблем. Як розповідав головний архітектор Євген Поляков, основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій. При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів виділили на навчання та підвищення кваліфікації студентів.

У 2025 році Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які мають втілити до кінця цього року.

Також ми писали, що нещодавно в Миколаєві у яхт-клубі відкрився Eco Mobile Park — простір для відпочинку та екологічної освіти, який облаштувала команда молоді з громадської організації «Від ідеї до Дії» за фінансової підтримки Bloomberg Philanthropies.