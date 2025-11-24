  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 7.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Нестандартна пожежа», — ДСНС про загоряння пральної машинки у багатоповерхівці Миколаєва

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНСПожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

У Миколаєві сталася незвична побутова пожежа: у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку загорілася пральна машинка.

На перший погляд могло здатися, що причиною стало коротке замикання, однак обставини виявилися значно несподіванішими, зазначили у ДСНС Миколаївської області.

Під час встановлення причин займання рятувальники з’ясували, що на пральній машинці стояла запалена свічка, а над нею були розміщені пластикові кухонні прилади. Через певний час полум’я свічки розігріло пластик, він почав плавитися і капати на поверхню техніки, що й спричинило пожежу.

Рятувальники наголосили, що свічки не можна залишати без нагляду чи ставити поблизу легкозаймистих предметів — подібні випадки, хоч і здаються малоймовірними, трапляються на практиці та можуть мати серйозні наслідки.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку
Горіли пральна машинка, генератор і авто: у Миколаєві та області за добу сталося п’ять пожеж
Реклама

Читайте також:

новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Горіли пральна машинка, генератор і авто: у Миколаєві та області за добу сталося п’ять пожеж
На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку
У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Документи шукали 30 років: у Миколаєві відновили процедуру створення парку «Дружба»

6 годин тому

Двох миколаївців підозрюють у «продажі» фіктивних меддовідок для ухилення від служби

Головне сьогодні