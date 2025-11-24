Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

У Миколаєві сталася незвична побутова пожежа: у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку загорілася пральна машинка.

На перший погляд могло здатися, що причиною стало коротке замикання, однак обставини виявилися значно несподіванішими, зазначили у ДСНС Миколаївської області.

Під час встановлення причин займання рятувальники з’ясували, що на пральній машинці стояла запалена свічка, а над нею були розміщені пластикові кухонні прилади. Через певний час полум’я свічки розігріло пластик, він почав плавитися і капати на поверхню техніки, що й спричинило пожежу.

Рятувальники наголосили, що свічки не можна залишати без нагляду чи ставити поблизу легкозаймистих предметів — подібні випадки, хоч і здаються малоймовірними, трапляються на практиці та можуть мати серйозні наслідки.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.