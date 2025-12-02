Планові відключення електроенергії у Миколаєві 3 грудня: скільки годин без світла

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у середу, 3 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад девʼять годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59:

00:00-06:00 0,5 черги;

06:00-08:00 1,5 черги;

08:00-12:00 2,5 черги;

12:00-17:00 3 черги;

17:00-19:00 2,5 черги;

19:00-21:00 2 черги;

21:00-23:00 1,5 черги;

23:00-00:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 1.2 – 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 2.1 – 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 2.2 – 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 3.1 – 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

Всього: 7 годин 30 хвилин

Всього: 7 годин 30 хвилин 3.2 – 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 4.1 – 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;

Всього: 5 годин

Всього: 5 годин 4.2 – 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;

Всього: 9 годин 30 хвилин

Всього: 9 годин 30 хвилин 5.1 – 08:00 – 15:00; 22:00 - 23:30;

Всього: 8 годин 30 хвилин

Всього: 8 годин 30 хвилин 5.2 – 08:00 – 11:30; 18:30 - 22:00;

Всього: 7 годин

Всього: 7 годин 6.1 – 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

Всього: 9 годин 30 хвилин

Всього: 9 годин 30 хвилин 6.2 – 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.

Всього: 8 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.