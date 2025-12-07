В Одесі померла жінка, поранена під час російської атаки дронів

Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська МВА

У лікарні Одеси померла 49-річна жінка, яка отримала тяжкі опіки під час нічної атаки російських дронів 21 листопада.

Про її смерть 7 грудня повідомила донька, цю інформацію підтвердили й у міському департаменті охорони здоров’я, пише «Суспільне».

За словами речниці департаменту Олени Вельможко, медики боролися за життя пацієнтки, однак отримані травми були несумісні з життям. У жінки діагностували опіки 65% тіла та ураження дихальних шляхів, вона весь час перебувала у реанімації.

Медики повідомили, що через атаку постраждали п’ятеро людей, трьох із них довелося госпіталізувати. Серед поранених був і 16-річний хлопець із незначнішими опіками, а також чоловік, який пізніше звернувся до лікарів із осколковим пораненням стегна.