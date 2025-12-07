  • неділя

    7 грудня, 2025

  • 4.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 4.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі померла жінка, поранена під час російської атаки дронів

Наслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 21 листопада. Фото: Одеська МВА

У лікарні Одеси померла 49-річна жінка, яка отримала тяжкі опіки під час нічної атаки російських дронів 21 листопада.

Про її смерть 7 грудня повідомила донька, цю інформацію підтвердили й у міському департаменті охорони здоров’я, пише «Суспільне».

За словами речниці департаменту Олени Вельможко, медики боролися за життя пацієнтки, однак отримані травми були несумісні з життям. У жінки діагностували опіки 65% тіла та ураження дихальних шляхів, вона весь час перебувала у реанімації.

Медики повідомили, що через атаку постраждали п’ятеро людей, трьох із них довелося госпіталізувати. Серед поранених був і 16-річний хлопець із незначнішими опіками, а також чоловік, який пізніше звернувся до лікарів із осколковим пораненням стегна.

Нагадаємо, вночі 21 листопада війська РФ вдарили по Одесі, через атаку постраждали люди, пошкоджені житловий будинок та підприємство в одному з районів міста.

Останні новини про: Війна в Україні

Ключовими питаннями є території та ЗАЕС, — Келлог про завершення війни
Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»
РФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

Світлана Іванченко
новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві запалили новорічну ялинку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

РФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді
Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»
Ключовими питаннями є території та ЗАЕС, — Келлог про завершення війни

По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

На Миколаївщині та Одещині велика кількість агрокомпаній для виробництва біоетанолу, — аналітики

«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг

Громадськість обурила поява «ексрегіонала» Кузьмука в ТрО: його оперативно звільнили з посади радника