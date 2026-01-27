 Прокуратура Херсонщини вимагає скасувати договір на будівництво шляхопроводу за ₴1 млрд

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.6°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -0.6° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Прокуратура Херсонщини вимагає розірвати договір на будівництво шляхопроводу за понад ₴1 млрд

Прокуратура Херсонщини вимагає скасувати договір на будівництво шляхопроводу за один мільярд гривень. Фото: СуспільнеПрокуратура Херсонщини вимагає скасувати договір на будівництво шляхопроводу за один мільярд гривень. Фото: Суспільне

Херсонська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору на будівництво шляхопроводу в Херсоні загальною вартістю понад 1,1 мільярд гривень.

Як повідомили на сайті прокуратури, договір було укладено ще у 2021 році. Попри те, що він продовжує діяти, будівельні роботи тривалий час вже фактично не виконуються. При цьому залишок бюджетних коштів, передбачених до сплати підряднику, становить 731 мільйонів гривень.

За даними слідчих, у 2024–2025 роках замовник зафіксував часткове руйнування шляхопроводу. Про це неодноразово повідомляли підрядника, однак жодних дій для усунення несправностей не вжили.

До того ж, як наголошується в заяві прокуратури, через аварійний стан шляхопроводу та загрозу безпеці дорожнього руху рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рух автотранспорту на цій ділянці було закрито.

«За таких обставин подальша дія договору створює реальний ризик неефективного використання бюджетних коштів без досягнення результату», — переконані у прокуратурі.

Нагадаємо, на Херсонщині судитимуть посадовицю обласного медичного закладу, яку підозрюють у привласненні понад 3 мільйонів гривень під час закупівлі спеціалізованого одягу.

Останні новини про: Гроші

Казковий палац у золотій ліпнині: депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів
Шахраї в Очакові ошукали чоловіка на понад 320 тисяч гривень під час купівлі авто з Польщі
Завдав збитків на ₴1,1 млн: На Миколаївщині судитимуть колишнього заступника начальника Південноукраїнської АЕС
Реклама
Читайте також:
новини
«Бажано пересидіти вдома», — у мерії Миколаєва пояснили, що для боротьби з ожеледицею не вистачає комунальників

Юлія Бойченко
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
новини
Освіта, харчування дітей, супровід ветеранів: У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 мільйона субвенцій

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Гроші

Завдав збитків на ₴1,1 млн: На Миколаївщині судитимуть колишнього заступника начальника Південноукраїнської АЕС
Шахраї в Очакові ошукали чоловіка на понад 320 тисяч гривень під час купівлі авто з Польщі
Казковий палац у золотій ліпнині: депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів

У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 млн субвенцій

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

46 хвилин тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

СУСПІЛЬСТВО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні