Прокуратура Херсонщини вимагає розірвати договір на будівництво шляхопроводу за понад ₴1 млрд

Херсонська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору на будівництво шляхопроводу в Херсоні загальною вартістю понад 1,1 мільярд гривень.

Як повідомили на сайті прокуратури, договір було укладено ще у 2021 році. Попри те, що він продовжує діяти, будівельні роботи тривалий час вже фактично не виконуються. При цьому залишок бюджетних коштів, передбачених до сплати підряднику, становить 731 мільйонів гривень.

За даними слідчих, у 2024–2025 роках замовник зафіксував часткове руйнування шляхопроводу. Про це неодноразово повідомляли підрядника, однак жодних дій для усунення несправностей не вжили.

До того ж, як наголошується в заяві прокуратури, через аварійний стан шляхопроводу та загрозу безпеці дорожнього руху рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рух автотранспорту на цій ділянці було закрито.

«За таких обставин подальша дія договору створює реальний ризик неефективного використання бюджетних коштів без досягнення результату», — переконані у прокуратурі.

