9-класник приніс у школу пістолет та вистрілив у однокласника на Закарпатті

Учень приніс у школу травматичний пістолет та поранив однокласника

В одній зі шкіл на Закарпатті учень 9 класу під час уроку вистрілив з пістолета та поранив однокласника.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні зранку, 16 квітня.

«Поліція Закарпатської області отримала повідомлення про те, що учень 9 класу одного з навчальних закладів Ужгородського району погрожував зброєю. Раптово під час уроку хлопець дістав пістолет та зробив два постріли — одним поранив свого однокласника», — йдеться у повідомленні.

Підліток намагався втекти, але поліція його затримала

Після цього підліток намагався втекти, але поліція змогла затримати його. Патрульні вилучили у нього травматичний пістолет.

Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Наразі на місці події працюють наряди поліції, які з’ясовують всі обставини. Зокрема, як неповнолітній отримав зброю. Також вирішують питання правової кваліфікації події.

