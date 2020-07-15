Киевский апелляционный суд оставил главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

«Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк — главу Херсонского облсовета Владислава Мангера», — говорится в сообщении.

По словам Андрея Синюка, Владислав Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины.

Напомним, 19 июня Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.